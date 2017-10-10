В Турции суд санкционировал задержание 70 офицеров за связи с Гюленом

АНКАРА, 10 окт — РИА Новости. Турецкие силы безопасности провели по решению суда провинции Конья операцию по задержанию 70 офицеров ВС Турции по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает во вторник газета Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что операция была проведена одновременно в Стамбуле, Анкаре, Кайсери, Измире, Эскишехире и Ялове. Задержаны 62 офицера ВВС, четыре – ВМС и четыре – жандармерии.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.