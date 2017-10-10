Россия призывает США побудить Киев выполнять обязательства, заявил Карасин

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Белоруссии и России в Минске. Архивное фото

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел Белоруссии и России в Минске. Архивное фото

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. РФ призывает США оказать влияние на власти Украины с целью побудить их к выполнению взятых на себя в Минске обязательств, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД Р Ф Григорий Карасин.

Как сообщил Карасин, вопрос о подключении ООН к урегулированию ситуации в Донбассе подробно обсуждался на недавних консультациях помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в Белграде.

По его словам, с российской стороны были еще раз изложены известные подходы к возможной роли ООН в Донбассе, оценки нынешнего состояния дел в урегулировании.

"Было обращено внимание на неконструктивную линию Киева по блокированию политического процесса в рамках минской Контактной группы и "нормандского формата". Призвали американскую сторону оказать влияние на украинские власти с целью побудить их к выполнению взятых на себя в Минске обязательств, в первую очередь в плане принятия постоянно действующего закона "Об особом статусе Донбасса", — сообщил дипломат.

"Разговор с американскими коллегами будет продолжен", — добавил Карасин.

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