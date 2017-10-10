В Туркмении учрежден высший представительный орган власти – Народный совет

АШХАБАД, 10 окт — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. В Туркменистане во вторник учрежден высший представительный орган власти Халк Маслахаты (Народный совет).

Соответствующий конституционный закон во второй день работы Совета старейшин подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Конституционный закон о Народном совете определяет организационно-правовые основы деятельности этого высшего представительного органа власти, действующего в соответствии с конституцией на основе общепризнанных, демократических принципов, и призванного обеспечить участие широких слоев населения в принятии важных общественно-политических решений.

Подписывая документ, глава государства заявил, что создание Халк Маслахаты соответствует интересам народа.

Халк Маслахаты функционировал в Туркменистане до сентября 2008 года.

Он был создан первым президентом Туркмении Сапармуратом Ниязовым и являлся своего рода суперпарламентом, высшим представительным и законодательным органом страны, обладающим полномочиями высшей государственной власти и управления. В сентябре 2008 года, в результате конституционной реформы, Халк Маслахаты был упразднен, а его полномочия были перераспределены между президентом и парламентом.