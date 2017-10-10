В Техасе поймали студента, подозреваемого в убийстве полицейского

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе и убийстве полицейского на территории Техасского технического университета студент пойман, сообщается в заявлении университета.

Ранее сообщалось, что руководители Техасского технологического университета привели 19-летнего студента Холлиса Дэниэлса в полицейский участок в кампусе для проверки. Там он достал пистолет и выстрелил в полицейского, который погиб на месте. Потом студент сбежал с места преступления, территорию университета оцепили.

"Подозреваемый был пойман. Оцепление в кампусе снято", — отмечается в заявлении. Студентов и сотрудников просят не приближаться к полицейскому участку, где произошел инцидент.