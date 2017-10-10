МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Студент застрелил сотрудника правоохранительных органов на территории полицейского участка в Техасском технологическом университете и после этого скрылся, сообщает местный телеканал KCBD.
"Стрельба произошла в полицейском участке университета. Стрелок в бегах. Кампус блокирован", — говорится в сообщении в Twitter университета.
Полиция отмечает, что стрелок скрылся на автомобиле и все еще в бегах. Территория университета оцеплена. Студентов и сотрудников просят укрыться в безопасных местах.