Microsoft примет меры при выявлении неправомерной деятельности в корпорации

ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Корпорация Microsoft намерена предпринять шаги в том случае, если ее платформы использовались для "неправомерной деятельности", сообщил РИА Новости представитель компании, отвечая на вопрос о начале расследования в связи с возможной покупкой "российскими агентами" рекламы для оказания влияния на выборы в США.
Дальнейших подробностей Microsoft пока не предоставил.
Ранее представитель американской корпорации Google сообщил РИА Новости, что их компания внимательно изучает попытки злоупотребления их системами и окажет помощь в текущих расследованиях.
Ранее Facebook утверждал, что в ходе президентской предвыборной кампании в США "российские" боты якобы покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.
Сообщалось также, что сенатский комитет по разведке в своем расследовании по "вмешательству РФ" в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.