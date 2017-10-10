В Венесуэле хотят возобновить переговоры между властями и оппозицией

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Новая попытка диалога между властями и оппозицией Венесуэлы может состояться на следующей неделе в Доминиканской республике, сообщил в понедельник венесуэльский посол в этой стране Али де Хесус Ускатеги.
"Я так понял, согласно указаниям собственного правительства, что (возобновление переговоров — ред.) запланировано на следующую неделю", – приводит канал Globovision заявление дипломата.
В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, оно займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.