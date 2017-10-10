В Венесуэле хотят возобновить переговоры между властями и оппозицией

МЕХИКО, 10 окт – РИА Новости. Новая попытка диалога между властями и оппозицией Венесуэлы может состояться на следующей неделе в Доминиканской республике, сообщил в понедельник венесуэльский посол в этой стране Али де Хесус Ускатеги.

Переговоры стартовали в середине сентября в Доминиканской республике. Их инициаторами их стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской республики Данило Медина. Однако затем переговоры были прекращены. Оппозиция отказалась от участия в новом раунде диалога, который должен был пройти 27 сентября.

"Я так понял, согласно указаниям собственного правительства, что (возобновление переговоров — ред.) запланировано на следующую неделю", – приводит канал Globovision заявление дипломата.

Ранее президент Николас Мадуро сообщил, что к настоящему времени в согласовании позиций с противниками властей достигнут прогресс на 95%.

В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, оно займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.