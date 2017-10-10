В Бельгии проходит забастовка госсектора против политики жесткой экономии

БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Всеобщая забастовка работников госсектора против политики жесткой экономии властей Бельгии проводится во вторник на территории королевства по призыву центрального отраслевого профсоюза CGSP.

Как сообщил РИА Новости представитель синдиката, своей массовой акцией трудящиеся намерены выразить протест против сокращения финансирования государственных служб, политики в области приватизации и сбора налогов, проводимой правительством правоцентристской коалиции.

На территории Бельгии в связи с забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного и городского транспорта; на работу не выйдет часть работников государственных учреждений и служб, включая полицию, а также медицинского персонала, учителей школ, почтальонов и тюремщиков.

Ожидается также, что государственные СМИ сократят время выхода в эфир ряда новостных передач. Между тем в телерадиокомпании RTBF заверили, что в связи с забастовкой трансляция отборочного матча чемпионата Европы по футболу между командами Бельгии и Кипра отменена не будет.