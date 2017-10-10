В Бельгии проходит забастовка госсектора против политики жесткой экономии

БРЮССЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Всеобщая забастовка работников госсектора против политики жесткой экономии властей Бельгии проводится во вторник на территории королевства по призыву центрального отраслевого профсоюза CGSP.
На территории Бельгии в связи с забастовкой ожидаются перебои в работе железнодорожного и городского транспорта; на работу не выйдет часть работников государственных учреждений и служб, включая полицию, а также медицинского персонала, учителей школ, почтальонов и тюремщиков.
Ожидается также, что государственные СМИ сократят время выхода в эфир ряда новостных передач. Между тем в телерадиокомпании RTBF заверили, что в связи с забастовкой трансляция отборочного матча чемпионата Европы по футболу между командами Бельгии и Кипра отменена не будет.