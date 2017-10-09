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Экс-советник Пентагона рассказал о политических убийствах ЦРУ

22:1609.10.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото.Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото.
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Авторы новой книги об организованных ЦРУ спецоперациях журналист Патрик Бааб и экс-советник Пентагона Роберт Харкави рассказали Sputnik Deutschland об обстоятельствах ряда громких политических убийств в Европе в конце XX века.

Ветераны Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА). Архивное фото
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Книга Бааба и Харкави под названием "В паутине спецслужб. Почему были убиты Улоф Пальме, Уве Баршель и Уильям Колби?" основана на реальных событиях, окружающих эти громкие политические убийства, которые до сих пор не раскрыты. При работе над ней авторы получили доступ к секретным документам семи спецслужб, беседовали с их бывшими агентами и обращались к экспертам-токсикологам.

По мнению Бааба, убийства шведского премьер-министра Улофа Пальме, премьера федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии Уве Баршеля и экс-директора ЦРУ Уильяма Колби связаны между собой. "Они все были так или иначе посвящены в вопросы международной торговли оружием в рамках скандала "Иран-контрас" и тем или иным образом связаны с ЦРУ и тайной армией НАТО под названием Stay Behind", — пояснил журналист.

Улоф Пальме в 1982-1986 годах занимал пост главы премьер-министра Швеции. В феврале 1986 года он был застрелен на одной из стокгольмских улиц. По словам авторов книги, им удалось получить доступ к протоколу совещания сотрудников штаба по планированию секретных операций, действовавшего в рамках руководящего органа тайной армии НАТО под названием Stay Behind в декабре 1985 года. Из этого документа они делают вывод, что убийство Пальме планировали ЦРУ и MI6 при участии Stay Behind.

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© AP Photo / File
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Для осуществления плана они привлекли бывшего секретного агента из Ирана, в свое время прошедшего подготовку в ЦРУ. Пальме пытался найти путь к сближению с СССР и выступал за Европу без ядерного оружия, что вызывало опасения у НАТО — именно в этом, по словам агента, и заключался мотив убийства.

Уве Баршель был премьером федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в 1982-1987 годах. В ноябре 1987 года его тело нашли в одном из отелей Женевы. Следствие было поручено главному следователю прокуратуры Любека Генриху Вилле, однако, по его словам, официальные власти очень быстро "замяли" дело, объявив, что политик покончил с собой.

"Это просто немыслимо: премьер-министр немецкой федеральной земли умер за границей при невыясненных обстоятельствах, и никого это не интересует", — заявил на презентации книги бывший следователь. Вилле удалось выяснить, что Баршель вполне официально поддерживал контакты с ЦРУ, уведомляя об этом Федеральную службу защиты Конституции.

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© Фото : Library of Congress/Victor Hugo King
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"ЦРУ вело Баршеля. По окончании учебы Баршель работал в нотариальной конторе. А через эту нотариальную контору по заказу или, по меньшей мере, с молчаливого согласия ЦРУ, заключались оружейные сделки в мировом масштабе", — пояснил Бааб.

По его словам, в деле Баршеля речь идет именно об убийстве, причем к нему были причастны американские спецслужбы. В качестве доказательства журналист привел тот факт, что врач, проводивший вскрытие тела политика, "сам оказался двойным агентом ЦРУ", а его заключение о причинах смерти было неверным. При этом доказательства токсикологического характера указывают на то, что Баршель был убит, считает Бааб.

Уильям Колби, который был директором ЦРУ в 1970-х годах, погиб в 1996 году в результате несчастного случая на воде — так утверждает официальная версия.

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"Уильям Колби создал в Швеции, ставящей на первое место свой нейтралитет, тайную армию НАТО Stay Behind", — заявил Бааб. В связи с этим он до самой смерти сохранял ряд контактов в Швеции. Среди них был сотрудник ЦРУ и организации Stay Behind, который был первым руководителем расследования убийства Пальме, добавил журналист.

Гибель Пальме, Баршеля и Колби может быть отнесена на счет тайных спецопераций спецслужб, которые на жаргоне ЦРУ назывались "целенаправленными убийствами", утверждают авторы книги. При этом зачастую в ЦРУ использовали для выполнения заданий своего рода "субподрядчиков", чтобы скрыть следы собственного участия в этих делах.

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