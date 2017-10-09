Стабфонд еврозоны не беспокоится за выплату Испанией кредитов

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Мария Князева. Европейский механизм стабильности (ESM) не беспокоится за выплату Испанией кредитов, полученных ей от него на поддержку банковской системы, сказал глава ESM Клаус Реглинг на пресс-конференции в Люксембурге, трансляция которой ведется службами ЕС.
Испанские власти не признают референдум о независимости Каталонии, прошедший 1 октября, который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны. По информации властей Каталонии, за независимость проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Заседание парламента Каталонии, на котором председатель женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума, состоится 10 октября. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.
Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".