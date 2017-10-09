Стабфонд еврозоны не беспокоится за выплату Испанией кредитов

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Мария Князева. Европейский механизм стабильности (ESM) не беспокоится за выплату Испанией кредитов, полученных ей от него на поддержку банковской системы, сказал глава ESM Клаус Реглинг на пресс-конференции в Люксембурге, трансляция которой ведется службами ЕС.

"Мы не держим испанских облигаций. У нас есть требования к Испании, связанные с нашими кредитами на реструктуризацию испанской банковской системы. Мы предоставили более 41 миллиарда евро. Испания выплатила уже около четверти. Испания намерена продолжить досрочную выплату небольшими суммами, шаг за шагом, но это ее решение. Мы не волнуемся по поводу наши требований к Испании в данный момент, так как (кредиты) не подлежат выплате в скором время Испания должна платить проценты по этим кредитам, но они низкие", — сказал Реглинг.

Испанские власти не признают референдум о независимости Каталонии, прошедший 1 октября, который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны. По информации властей Каталонии, за независимость проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%. Заседание парламента Каталонии, на котором председатель женералитета Карлес Пучдемон проинформирует о результатах референдума, состоится 10 октября. Не исключено, что на заседании парламент может принять декларацию о независимости, так как у партий, выступающих за независимость — "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" — абсолютное большинство.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".