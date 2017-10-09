Дейссельблум останется главой Еврогруппы до середины января 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Мария Князева. Нынешний глава Еврогруппы (совета министров финансов стран еврозоны) Йерун Дейссельблум, уходящий с поста министра финансов Нидерландов в ближайшие недели, останется главой Еврогруппы до середины января 2018 года.
"По поводу моего поста. Последние новости таковы, что (новое правительство Нидерландов – ред.) может быть в работе на неделе с 23 октября, поэтому тогда я покину свой пост", — сказал Дейссельблум на пресс-конференции после заседания совета министров в Люксембурге, трансляция которой ведется службами ЕС.
Дейссельблум сообщил коллегам по Еврогруппе в ходе заседания в понедельник, что хотел бы остаться главой этого совета до конца своего мандата, который истекает в середине январе 2018 года.
"Была единогласная поддержка этому", — сказал он.
Выборы нового главы совета министров финансов стран еврозоны должны пройти на заседании этого совета в декабре, добавил Дейссельблум. "Надеюсь, в январе у Еврогруппы будет новый глава", — заключил он.