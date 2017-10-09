Дейссельблум останется главой Еврогруппы до середины января 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости, Мария Князева. Нынешний глава Еврогруппы (совета министров финансов стран еврозоны) Йерун Дейссельблум, уходящий с поста министра финансов Нидерландов в ближайшие недели, останется главой Еврогруппы до середины января 2018 года.

Руководить Еврогруппой, по нынешним правилам, должен действующий министр финансов одной из стран еврозоны.

"По поводу моего поста. Последние новости таковы, что (новое правительство Нидерландов – ред.) может быть в работе на неделе с 23 октября, поэтому тогда я покину свой пост", — сказал Дейссельблум на пресс-конференции после заседания совета министров в Люксембурге, трансляция которой ведется службами ЕС.

Дейссельблум сообщил коллегам по Еврогруппе в ходе заседания в понедельник, что хотел бы остаться главой этого совета до конца своего мандата, который истекает в середине январе 2018 года.

"Была единогласная поддержка этому", — сказал он.

Выборы нового главы совета министров финансов стран еврозоны должны пройти на заседании этого совета в декабре, добавил Дейссельблум. "Надеюсь, в январе у Еврогруппы будет новый глава", — заключил он.