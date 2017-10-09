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Оружейный беспредел. Как "стволы" из США разошлись по грязным рукам в Сирии

19:3509.10.2017
(обновлено: 20:52 09.10.2017)
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© AP Photo / Mark HumphreyВоеннослужащие армии США на военной базе Форт-КемпбеллВоеннослужащие армии США на военной базе Форт-Кемпбелл
© AP Photo / Mark Humphrey

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Тяжелые противотанковые комплексы с управляемыми ракетами, минометы, станковые пулеметы и штурмовые винтовки с маркировкой "Made in USA" на потертых вороненых затворах — сирийский генерал Аль-Али подтвердил, что боевики террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* воюют с американским оружием в руках.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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У боевиков, атаковавших российских полицейских в Сирии, было оружие из США
Эксперты отмечают, что за годы войны Сирия превратилась в огромный беспорядочный арсенал, наполненный разносортным "железом" со всего мира, и отследить, в чьих руках может оказаться тот или иной "ствол", практически невозможно. О том, какими путями заряженные демократией американские винтовки попадают к одиозным джихадистам, — в материале РИА Новости.

© AP Photo / Militant websiteБоевики ИГ* на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website
Боевики ИГ* на северо-востоке Сирии

Законы энтропии

Сообщения о том, что террористы бегают по сирийской пустыне с американскими винтовками наперевес, уже давно не новость. Дамаск не раз заявлял, что американские "стволы" и боеприпасы от сирийской оппозиции регулярно попадают к боевикам.

Бойцы сирийского отряда народного ополчения Соколы пустыни демонстрируют флаг Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийский генерал: к ИГ* попадает оружие, купленное для союзников США
Напомним, официально Пентагон проводит в Ираке и Сирии программу обучения и оснащения местных сил для разгрома ИГ* и снабжает их "простыми в эксплуатации и обслуживании" вооружением и снаряжением. Юридическую чистоту этих поставок США подкрепляют всевозможными сертификатами и международными соглашениями.

"Руководство США не настолько глупое, чтобы напрямую поставлять террористам вооружения собственного производства, — уверен замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Для этого существует Восточная Европа, откуда совершенно официально на Ближний Восток идет оружие либо советского производства, либо их собственное восточноевропейское, сделанное по советским лицензиям или без них. А поставлять американское оружие боевикам — это полный абсурд, можно сильно подставиться".

© РИА Новости / Александр Имедашвили, STFПерейти в фотобанкВоеннослужащие Армии США
© РИА Новости / Александр Имедашвили, STF
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Военнослужащие Армии США

И хотя США регулярно уверяют, что "присматривают" за оружием после отгрузки и не дают ему попасть к террористам, по мнению экспертов, сделать это почти невозможно.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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США будут поставлять Украине оборонительное оружие, заявил Порошенко
"Проконтролировать пути перемещения этого оружия при текущей ситуации в Сирии, мягко говоря, сложно, тем более что сами американцы не раз признавали, что не очень понимают, кого порой поддерживают, — отмечает Храмчихин. — В Сирии очень мутная вода, и отследить там что-то можно только при наличии серьезной агентуры".

В сентябре представитель Пентагона Мишель Балданса рассказала о некой "предварительной проверке партнерских сил", которую ведомство проводит перед передачей вооружений, однако не уточнила,  дают ли эти силы гарантии, что не перейдут на сторону ИГ* через полчаса после получения винтовки с набитым магазином.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТанки на дороге из Пальмиры в город Арак в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Танки на дороге из Пальмиры в город Арак в Сирии

"Только по регистру ООН из Восточной Европы через США, Саудовскую Аравию и ОАЭ на Ближний Восток официально поставлено более пяти тысяч минометов, около полусотни систем РСЗО и несколько единиц бронетехники. Совершенно официально. В чьи руки все это попало — вопрос риторический", — заявил Александр Храмчихин.

Оружейная многоходовка

Эта европейская схема очень мутная, убеждены специалисты Чешского центра по расследовательской журналистике, который работал над темой закупок Штатами оружия в Европе. Они утверждают, что Пентагон закупал оружие в странах Восточной Европы якобы для себя и затем тайно отправлял его в Сирию, чем грубо нарушил "сертификат конечного пользователя", гарантирующий непопадание "стволов" в третьи руки. 

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа позициях правительственной армии Сирии в семи километрах к западу от Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На позициях правительственной армии Сирии в семи километрах к западу от Пальмиры

Кроме того, по данным Центра, восточноевропейские страны, включая Чехию, без огласки одобрили продажу вооружения более чем на один миллиард евро для ряда ближневосточных государств, которые затем переправили его в Сирию.

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Ан-Нусра"* может занять место ИГ*, заявили в МИД России
Генерал Аль-Али убежден, что радикалы успешно вооружаются благодаря госпрограмме помощи от Пентагона союзникам США, закупками по которой занимаются американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK. Смертоносный груз возят на Ближний Восток морским транспортом, а в Сирию он просачивается через неподконтрольные силам Асада участки границы.

Военнослужащий сирийской армии Валид Хали продемонстрировал журналистам более сотни единиц трофейного стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции. Именно с таким оружием, рассказал Хали, "Джебхат ан-Нусра" 18 сентября атаковала наблюдательный пост российской военной полиции в Хаме.

Смертельный TOW

Современные тяжелые противотанковые комплексы BGM-71 TOW, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и штурмовые винтовки M4 американского производства уже давно стали излюбленным оружием джихадистов в Ираке и сирийской "умеренной оппозиции". TOW с управляемыми ракетами — на сегодня самый опасный образец из всего, что приехало в Сирию с Запада, считает Александр Храмчихин.

"Из всего американского TOW — сейчас самое страшное оружие в Сирии. Вряд ли кому нужна винтовка М16, если калашников там у каждого ребенка. Некоторые группировки из так называемой оппозиции вливаются в "Джебхат ан-Нусру" прямо со всем американским оружием, потому что идеологически мало чем от нее отличаются", — отмечает эксперт.

CC BY 2.0 / The National Guard / New Jersey National GuardАмериканский противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW
CC BY 2.0 / The National Guard / New Jersey National Guard
Американский противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW

За время войны в Сирии можно вспомнить массу случаев применения TOW боевиками. В ноябре 2015-го ракета угодила в машину с российскими журналистами в северной Латакии, летом 2016-го в пригороде Алеппо террористы подбили из TOW автобус уже с сирийскими журналистами. Комплекс засветился на выложенном боевиками в Сеть видео уничтожения российского вертолета Ми-8АМТШ, приземлившегося для поиска экипажа сбитого турецким истребителем бомбардировщика Су-24М. По Сети долго гуляло и другое видео, на котором боевики выпускают американскую ракету TOW-2 по, предположительно, российскому танку Т-90.

© AP Photo / Dennis CookПринц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Виргинии
© AP Photo / Dennis Cook
Принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Виргинии

В сентябре 2016-го полевой командир "Джебхат ан-Нусры" Абу аль-Эзз в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger прямо заявил, что США передали группировке TOW и предоставили военных советников. Реакция Госдепа на это заявление была незамедлительной и ожидаемой — "я не я, и лошадь не моя".

В июле 2017 года фрагменты противотанковой ракеты TOW были найдены в восточном пригороде Дамаска сотрудниками российского Центра по примирению сторон в Сирии. Интересно, что обломки нашли в районе боевых действий радикалов из группировки "Фейлак ар-Рахман", сотрудничающей с "Джебхат ан-Нусрой"*.

© REUTERS / Alaa Al-MarjaniБойцы иракских сил безопасности стреляют в сторону боевиков ИГ* во время сражения на юге Мосула
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
Бойцы иракских сил безопасности стреляют в сторону боевиков ИГ* во время сражения на юге Мосула

Тысячи и один автомат

Формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии президент Барак Обама снял еще в декабре 2016 года. Весной этого года по указу президента США Дональда Трампа начались оружейные поставки сирийским курдам, что вызвало резкий протест официальной Анкары, которая не сомневается в связи сирийских курдов с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лидер "Хезболлах" заявил, что США препятствуют полному уничтожению ИГ*
Словно в подтверждение этому, сразу после первых отгрузок в июле 2017-го турки изъяли у членов РПК партию американских "стволов". В Анкаре тогда заявили, что перераспределение оружия между Силами самообороны сирийских курдов (YPG) и РПК указывает, что эти террористические структуры — часть единого целого.

"Совершенно очевидно, что находящиеся за Евфратом курды американцами уже очень хорошо вооружены и накачаны, — отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — У них есть сотни бронемашин, они насыщены минометами, американцы их научили хорошо стрелять. Это уже полноценная армия, и любое продвижение армии САР на нефтяные поля, которые они заняли, натолкнется на серьезное сопротивление. Все эти истории, когда у них были самодельные минометы, остались на начальном этапе войны. Единственное, чего у этих курдов нет, так это танков и собственной авиации".

В перечне предназначенного для действующей в Сирии Партии демократического союза (PYD) оружия — 12 тысяч автоматов, шесть тысяч ручных пулеметов, 3,5 тысячи станковых пулеметов, три тысячи гранатометов РПГ-7, тысяча гранатометов АТ-4 американского производства и противотанковых гранатометов СПГ-9. Для сирийских курдов также упаковали 235 минометов, 100 снайперских винтовок, 450 биноклей ночного видения PV-7. Кроме того, в большом количестве были переданы ракеты с тепловым наведением, автомобили Hummer и другая техника.

*Террористические организации, запрещенные в России.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБойцы Сирийской арабской армии и отряда народного ополчения "Соколы пустыни"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы Сирийской арабской армии и отряда народного ополчения "Соколы пустыни"
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