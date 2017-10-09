Оружейный беспредел. Как "стволы" из США разошлись по грязным рукам в Сирии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Тяжелые противотанковые комплексы с управляемыми ракетами, минометы, станковые пулеметы и штурмовые винтовки с маркировкой "Made in USA" на потертых вороненых затворах — сирийский генерал Аль-Али подтвердил, что боевики террористических группировок ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* воюют с американским оружием в руках.

© AP Photo / Militant website Боевики ИГ* на северо-востоке Сирии © AP Photo / Militant website Боевики ИГ* на северо-востоке Сирии

Законы энтропии

Эксперты отмечают, что за годы войны Сирия превратилась в огромный беспорядочный арсенал, наполненный разносортным "железом" со всего мира, и отследить, в чьих руках может оказаться тот или иной "ствол", практически невозможно. О том, какими путями заряженные демократией американские винтовки попадают к одиозным джихадистам, — в материале РИА Новости.

Сообщения о том, что террористы бегают по сирийской пустыне с американскими винтовками наперевес, уже давно не новость. Дамаск не раз заявлял, что американские "стволы" и боеприпасы от сирийской оппозиции регулярно попадают к боевикам.

Напомним, официально Пентагон проводит в Ираке и Сирии программу обучения и оснащения местных сил для разгрома ИГ* и снабжает их "простыми в эксплуатации и обслуживании" вооружением и снаряжением. Юридическую чистоту этих поставок США подкрепляют всевозможными сертификатами и международными соглашениями.

"Руководство США не настолько глупое, чтобы напрямую поставлять террористам вооружения собственного производства, — уверен замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Для этого существует Восточная Европа, откуда совершенно официально на Ближний Восток идет оружие либо советского производства, либо их собственное восточноевропейское, сделанное по советским лицензиям или без них. А поставлять американское оружие боевикам — это полный абсурд, можно сильно подставиться".

И хотя США регулярно уверяют, что "присматривают" за оружием после отгрузки и не дают ему попасть к террористам, по мнению экспертов, сделать это почти невозможно.

"Проконтролировать пути перемещения этого оружия при текущей ситуации в Сирии, мягко говоря, сложно, тем более что сами американцы не раз признавали, что не очень понимают, кого порой поддерживают, — отмечает Храмчихин. — В Сирии очень мутная вода, и отследить там что-то можно только при наличии серьезной агентуры".

В сентябре представитель Пентагона Мишель Балданса рассказала о некой "предварительной проверке партнерских сил", которую ведомство проводит перед передачей вооружений, однако не уточнила, дают ли эти силы гарантии, что не перейдут на сторону ИГ* через полчаса после получения винтовки с набитым магазином.

"Только по регистру ООН из Восточной Европы через США, Саудовскую Аравию и ОАЭ на Ближний Восток официально поставлено более пяти тысяч минометов, около полусотни систем РСЗО и несколько единиц бронетехники. Совершенно официально. В чьи руки все это попало — вопрос риторический", — заявил Александр Храмчихин.

Оружейная многоходовка

Эта европейская схема очень мутная, убеждены специалисты Чешского центра по расследовательской журналистике, который работал над темой закупок Штатами оружия в Европе. Они утверждают, что Пентагон закупал оружие в странах Восточной Европы якобы для себя и затем тайно отправлял его в Сирию, чем грубо нарушил "сертификат конечного пользователя", гарантирующий непопадание "стволов" в третьи руки.

Кроме того, по данным Центра, восточноевропейские страны, включая Чехию, без огласки одобрили продажу вооружения более чем на один миллиард евро для ряда ближневосточных государств, которые затем переправили его в Сирию.

Генерал Аль-Али убежден, что радикалы успешно вооружаются благодаря госпрограмме помощи от Пентагона союзникам США, закупками по которой занимаются американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK. Смертоносный груз возят на Ближний Восток морским транспортом, а в Сирию он просачивается через неподконтрольные силам Асада участки границы.

Военнослужащий сирийской армии Валид Хали продемонстрировал журналистам более сотни единиц трофейного стрелкового оружия и ручных гранатометов производства США, Бельгии и Франции. Именно с таким оружием, рассказал Хали, "Джебхат ан-Нусра" 18 сентября атаковала наблюдательный пост российской военной полиции в Хаме.

Смертельный TOW

Современные тяжелые противотанковые комплексы BGM-71 TOW, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и штурмовые винтовки M4 американского производства уже давно стали излюбленным оружием джихадистов в Ираке и сирийской "умеренной оппозиции". TOW с управляемыми ракетами — на сегодня самый опасный образец из всего, что приехало в Сирию с Запада, считает Александр Храмчихин.

"Из всего американского TOW — сейчас самое страшное оружие в Сирии. Вряд ли кому нужна винтовка М16, если калашников там у каждого ребенка. Некоторые группировки из так называемой оппозиции вливаются в "Джебхат ан-Нусру" прямо со всем американским оружием, потому что идеологически мало чем от нее отличаются", — отмечает эксперт.

За время войны в Сирии можно вспомнить массу случаев применения TOW боевиками. В ноябре 2015-го ракета угодила в машину с российскими журналистами в северной Латакии, летом 2016-го в пригороде Алеппо террористы подбили из TOW автобус уже с сирийскими журналистами. Комплекс засветился на выложенном боевиками в Сеть видео уничтожения российского вертолета Ми-8АМТШ, приземлившегося для поиска экипажа сбитого турецким истребителем бомбардировщика Су-24М. По Сети долго гуляло и другое видео, на котором боевики выпускают американскую ракету TOW-2 по, предположительно, российскому танку Т-90.

© AP Photo / Dennis Cook Принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Виргинии © AP Photo / Dennis Cook Принц Филипп смотрит в прицел ракетного комплекса TOW на военной базе Куантико в Виргинии

В сентябре 2016-го полевой командир "Джебхат ан-Нусры" Абу аль-Эзз в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger прямо заявил, что США передали группировке TOW и предоставили военных советников. Реакция Госдепа на это заявление была незамедлительной и ожидаемой — "я не я, и лошадь не моя".

В июле 2017 года фрагменты противотанковой ракеты TOW были найдены в восточном пригороде Дамаска сотрудниками российского Центра по примирению сторон в Сирии. Интересно, что обломки нашли в районе боевых действий радикалов из группировки "Фейлак ар-Рахман", сотрудничающей с "Джебхат ан-Нусрой"*.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani Бойцы иракских сил безопасности стреляют в сторону боевиков ИГ* во время сражения на юге Мосула © REUTERS / Alaa Al-Marjani Бойцы иракских сил безопасности стреляют в сторону боевиков ИГ* во время сражения на юге Мосула

Тысячи и один автомат

Формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии президент Барак Обама снял еще в декабре 2016 года. Весной этого года по указу президента США Дональда Трампа начались оружейные поставки сирийским курдам, что вызвало резкий протест официальной Анкары, которая не сомневается в связи сирийских курдов с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Словно в подтверждение этому, сразу после первых отгрузок в июле 2017-го турки изъяли у членов РПК партию американских "стволов". В Анкаре тогда заявили, что перераспределение оружия между Силами самообороны сирийских курдов (YPG) и РПК указывает, что эти террористические структуры — часть единого целого.

"Совершенно очевидно, что находящиеся за Евфратом курды американцами уже очень хорошо вооружены и накачаны, — отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — У них есть сотни бронемашин, они насыщены минометами, американцы их научили хорошо стрелять. Это уже полноценная армия, и любое продвижение армии САР на нефтяные поля, которые они заняли, натолкнется на серьезное сопротивление. Все эти истории, когда у них были самодельные минометы, остались на начальном этапе войны. Единственное, чего у этих курдов нет, так это танков и собственной авиации".

В перечне предназначенного для действующей в Сирии Партии демократического союза (PYD) оружия — 12 тысяч автоматов, шесть тысяч ручных пулеметов, 3,5 тысячи станковых пулеметов, три тысячи гранатометов РПГ-7, тысяча гранатометов АТ-4 американского производства и противотанковых гранатометов СПГ-9. Для сирийских курдов также упаковали 235 минометов, 100 снайперских винтовок, 450 биноклей ночного видения PV-7. Кроме того, в большом количестве были переданы ракеты с тепловым наведением, автомобили Hummer и другая техника.

*Террористические организации, запрещенные в России.