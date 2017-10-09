Столтенберг посетил бригаду НАТО в Румынии, призванную "сдержать Россию"

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник посетил дислоцированную в румынском городе Крайова многонациональную бригаду альянса, введенную в строй в июне этого года в рамках мер по сдерживанию России.
В конце июня 2017 года Столтенберг сообщил, что многонациональная бригада в Румынии введена в строй как новый военный орган НАТО. Она состоит из румынских и польских солдат и штабных офицеров из Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Польши и Португалии.
"Вы помогаете обучать войска из многих стран, усиливать наши возможности по совместной работе и быстро реагировать при необходимости", — заявил Столтенберг, выступая перед военнослужащими, входящими в состав бригады. Его слова приводит пресс-служба альянса.
Генсек отметил, что бригада "направляет ясный сигнал решимости и присутствия НАТО, а также сигнал о том, что нападение на одного союзника – Румынию — будет считаться нападением на весь союз".
"В дополнение к этому мы усилили присутствие в воздухе, усилили воздушное патрулирование благодаря вкладу Италии и Канады, мы усилили военно-морское присутствие, участив заходы кораблей в порты, проводя большее число учений и увеличив (непосредственно само) присутствие", — сказал Столтенберг.