Столтенберг посетил бригаду НАТО в Румынии, призванную "сдержать Россию"

БРЮССЕЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник посетил дислоцированную в румынском городе Крайова многонациональную бригаду альянса, введенную в строй в июне этого года в рамках мер по сдерживанию России.

Решение об усилении присутствия в черноморском регионе было закреплено на заседании министров обороны стран-членов НАТО в октябре 2016 года. В феврале 2017 года главы минобороны согласовали конкретные шаги, заявив о выделении персонала для формирования бригады альянса в Румынии, а также наземных и воздушных средств для усиления присутствия в регионе.

В конце июня 2017 года Столтенберг сообщил, что многонациональная бригада в Румынии введена в строй как новый военный орган НАТО. Она состоит из румынских и польских солдат и штабных офицеров из Болгарии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Польши и Португалии.

"Вы помогаете обучать войска из многих стран, усиливать наши возможности по совместной работе и быстро реагировать при необходимости", — заявил Столтенберг, выступая перед военнослужащими, входящими в состав бригады. Его слова приводит пресс-служба альянса.

Перед поездкой на базу, отвечая на пресс-конференции в Бухаресте на вопрос о том, достаточно ли одной бригады для сдерживания России, он заявил: "Важно понимать, что многонациональная бригада в Румынии — это лишь одна составляющая нашего ответа более напористой России, которая усилила свое присутствие также в черноморском регионе, особенно в Крыму".

Генсек отметил, что бригада "направляет ясный сигнал решимости и присутствия НАТО, а также сигнал о том, что нападение на одного союзника – Румынию — будет считаться нападением на весь союз".

"В дополнение к этому мы усилили присутствие в воздухе, усилили воздушное патрулирование благодаря вкладу Италии и Канады, мы усилили военно-морское присутствие, участив заходы кораблей в порты, проводя большее число учений и увеличив (непосредственно само) присутствие", — сказал Столтенберг.