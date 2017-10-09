Израильский министр сожалеет из-за проволочек с переносом посольства США

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт — РИА Новости. Израильский министр Зеев Элькин выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа отложить перенос американского посольства в Иерусалим, и назвал "иллюзией" представление о том, что с нынешним палестинским руководством можно продвинуться к миру.

Ранее Трамп в интервью американскому телевидению впервые объяснил, почему он до сих пор не выполнил предвыборного обещания о перебазировании дипмиссии, которая находится в Тель-Авиве. По словам президента, прежде, чем принимать такое решение, он хотел бы дать шанс своей готовящейся ближневосточной мирной инициативе.

"Я очень сожалею, что президент Трамп решил отложить выполнение своего предвыборного обещания из-за иллюзии, что с нынешним палестинским руководством можно продвинуть подлинный мирный процесс", — написал в социальной сети Facebook Элькин, совмещающий посты министров по делам Иерусалима и защите окружающей среды.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН номер 181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.