Поспред России в ЕС призвал нормализовать отношения Москвы и Брюсселя

АФИНЫ, 9 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает, что необходимо искать выход из нынешнего состояния отношений Москвы и Брюсселя, однако, по его мнению, к отношениям стратегического партнёрства в прежнем виде вернуться не получится.

"Нынешнее состояние ненормальное. Это признается всеми, включая тех, кто до этого состояния наши отношения довел. Надо выходить из него. Очевидно, те, кто создал эти проблемы, должны сделать первый шаг для их преодоления. Когда действительно в Евросоюзе накопят критическую массу политической воли – вот тогда они будут знать, где нас найти", — сказал Чижов в беседе с корреспондентом РИА Новости в кулуарах делового саммита.

Постпред скептически отнесся к обещаниям Болгарии поставить в период председательства в ЕС вопрос об отмене санкций и к обещаниям Греции поддержать Софию.

"Знаете, как это происходит? Как они в кучу собираются каждые шесть месяцев, ряд стран – мы знаем круг этих стран – начинают высказываться за ослабление или даже полную отмену этих санкций. Тут же вскакивают другие – мы их тоже знаем — которые говорят: "Да, мы с вами согласны, санкции не работают, но они не работают, потому что они недостаточно строгие, надо их усилить". На разных уровнях это происходит: бывает министерский уровень, посольский, экспертный. И тут председательствующий разводит руками и говорит: "Ну раз такой разброс мнений, давайте оставим все как есть, а через шесть месяцев встретимся снова". И на этом консенсус. На следующий день буквально все эти председательствующие мне говорят: "Вы знаете, была такая серьезная угроза ужесточения санкций, но нам удалось это предотвратить, и вот пока все останется как есть. Это большой успех", — обрисовал Чижов порядок приема решений.

Он рассказал, что обычно отвечает на такие заявления, что такой "компромисс" и "большой успех" ничего не решает, но ведет в еще больший тупик.

Отвечая на вопрос, почему Россия не может ужесточить свои ответные меры, например, запретить экспорт круглого леса в Финляндию, Чижов напомнил, что изначально речь шла не о контрсанкциях с российской стороны.

"Речь шла о мерах по защите тех секторов российской экономики, которые пострадали, в том числе сельского хозяйства. Потому что в числе банков, которые попали под санкции, был Россельхозбанк – основной кредитор наших фермеров, крестьян. То, что отношение к санкциям в деловом сообществе России различное, неоднозначное, вы сами наблюдаете. Некоторые считают, что от санкций стало только лучше, что это дало импульс развитию соответствующих секторов российской экономики. Но посмотрим", — заключил дипломат.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва неоднократно подчеркивала, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.