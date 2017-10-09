В Киеве заявили, что Россия якобы "заселяет Крым народами Сибири"

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что российские власти якобы принудительно предоставляют в Крыму гражданство РФ и "заселяют полуостров народностями Сибири".
"В ходе обсуждения, которое продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России, заселению народностями Сибири", — написала Фриз на своей странице в Facebook.