В Киеве заявили, что Россия якобы "заселяет Крым народами Сибири"

На заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

На заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что российские власти якобы принудительно предоставляют в Крыму гражданство РФ и "заселяют полуостров народностями Сибири".

По ее словам, украинская делегация на очередной сессии ПА НАТО, которая происходит в Бухаресте, акцентировала внимание ассамблеи на вопросах "милитаризации Крыма".

"В ходе обсуждения, которое продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России, заселению народностями Сибири", — написала Фриз на своей странице в Facebook.