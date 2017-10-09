Ушаков: предложения России по урегулированию вокруг КНДР остаются в силе

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Предложения России по урегулированию ситуации вокруг КНДР остаются в силе, равно как и совместный план, предложенный вместе с Пекином, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Наша позиция, призыв к спокойствию и дипломатическому урегулированию остается на столе, также остается и наша совместная инициатива с китайскими коллегами на этот счет. Президент неоднократно об этом говорил, в частности он упомянул об этой проблеме, выступая перед новыми послами при вручении верительных грамот", — сказал Ушаков.

Россия и Китай предложили план "двойного замораживания" для решения северокорейской проблемы. Он предусматривает мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР с одной стороны, и на проведение в регионе учений Южной Кореи и США, с другой. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.