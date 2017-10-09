Титов обсудил с замглавы МИД Чехии график двусторонних контактов и Украину

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с заместителем министра иностранных дел Чехии Якубом Дюрром график предстоящих политических контактов на высшем уровне, кризис на Украине и другие международные вопросы, сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Стороны обсудили график предстоящих политических контактов, в том числе на высшем уровне, широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы российско-чешского взаимодействия в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, в том числе ситуации на Корейском полуострове, борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства по итогам встречи.

В ходе консультаций чешская сторона была "обстоятельно ознакомлена с позицией России по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса", добавили в российском МИД.

"Внимание чешской стороны было также привлечено к усилиям России по решению сирийской проблемы, значению астанинского процесса, создающего условия для продвижения в направлении скорейшей ликвидации террористического очага в Сирии и налаживания политического диалога в целях восстановления единства страны", — говорится в сообщении.