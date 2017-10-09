В Совфеде сообщили, когда начнется очередной этап "сдерживания России"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На очередной этап "сдерживания России" США дополнительно выделят в 2018-2019 годах 250 миллионов долларов, масштабное финансирование должно начаться с января следующего года, в преддверии президентских выборов в России. Такие данные содержатся в предварительном докладе комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета.
В августе Дональд Трамп подписал законопроект конгресса США по новым санкциям против Ирана и РФ, который призывал администрацию президента США включить в бюджетные расходы в 2018–2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, со стороны России.
Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
"В этом смысле ситуация с попытками вмешательства в российские выборы со стороны ряда зарубежных государств и иностранных организаций не является исключением", — подчеркивают законодатели.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.