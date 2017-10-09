Алиев заявил об отсутствии подвижек в урегулировании конфликта в Карабахе

БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в понедельник об отсутствии подвижек в урегулировании карабахского конфликта, но отметил, что сейчас "переговорный процесс возобновляется".

Ранее пресс-служба главы Азербайджана сообщила, что азербайджанский лидер обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ в субботу подготовку ко встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном по урегулированию карабахского конфликта. О дате и месте проведения предстоящей встречи пока не сообщается.

"Как известно, в последнее время нет подвижек в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта. Армянская сторона выступила с рядом условий, чтобы возобновить переговоры. Но я изначально заявил, что ни одно условие не будет принято. Сегодня переговорный процесс возобновляется без принятия каких-либо условий", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

В понедельник под председательством Алиева состоялось заседание кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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