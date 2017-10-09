РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Имя нобелевского лауреата по экономике стало сюрпризом, заявляют эксперты

Сюжет:
Нобелевская неделя-2017 (36)
15:3409.10.2017
02611
© REUTERS / TT News Agency/Henrik Montgomery Объявление победителя Нобелевской премии по экономическим наукам. 9 октября 2017Объявление победителя Нобелевской премии по экономическим наукам. 9 октября 2017
© REUTERS / TT News Agency/Henrik Montgomery

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии по экономике американцу Ричарду Талеру стало неожиданностью, хотя и вполне оправданной в контексте развития современной экономической науки, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Объявление победителя Нобелевской премии по экономическим наукам. 9 октября 2017
© REUTERS / TT News Agency/Henrik Montgomery
Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер
Королевская шведская академия наук ранее в понедельник назвала имя нобелевского лауреата в области экономики. Премия присуждена Талеру за исследования в области поведенческой экономики.

Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских, в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов). Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

Объявление победителя Нобелевской премии по экономическим наукам. 9 октября 2017
© REUTERS / TT News Agency/Henrik Montgomery
Эксперт объяснил, за что Талер получил Нобелевскую премию по экономике
Талер родился в США в 1945 году, работает в Чикагском университете. Он разработал анализ принятия экономических решений, исходя из психологически обоснованных предположений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля, он показал, как эти качества человека влияют на индивидуальные решения, а также продемонстрировал, что их возможно предсказать.

Талер является одним из основателей быстро развивающихся современных научных направлений — поведенческой экономики и поведенческих финансов.

Оправданный сюрприз

"Это решение (о премии Талеру — ред.) было неожиданным, поскольку в последние годы приз доставался микроэкономистам", — прокомментировал заместитель директора Австрийского института экономических исследований WIFO Маркус Шейблекер (Marcus Scheiblecker).

Портрет Альфреда Нобеля. Архивное фото
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Лауреаты Нобелевской премии по физике в 2017 году
"Наверное, присуждение именно Талеру этой награды не было ожидаемым, имена будущих нобелевских лауреатов всегда держатся в секрете. Но были почти очевидны два факта: 1) что "Нобелевку" дадут именно американцу, 2) что будущий лауреат будет старше 70 лет", — отметила заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

По ее словам, работы Талера имеют практическое значение, поскольку "он пытался исследовать реальный мир вместо схематичного, который известен по учебникам микроэкономики". "Но с точки зрения практикующего экономиста, бизнесмена или биржевого трейдера, его работы, как и труды подавляющего большинства нобелевских лауреатов по экономике, совершенно бесполезны, так как Талер не дает практических рекомендаций, какие сегодня купить акции или стоит ли держать сбережения в евро", — считает аналитик.

"Тем авторам научных трудов по экономике, которые читают трейдеры и особенно аналитики фондового и валютного рынков, Нобелевскую премию не дают. Или пока не успели оценить? Вопрос риторический", — отметила Мильчакова.

"Развитие экономической науки идет как раз в поведенческом направлении, и это больше становится психологией поведения масс. На стыке с социологией", — прокомментировал, в свою очередь, аналитик БКС Кирилл Чуйко.

Нобелевский лауреат по литературе за 2017 год писатель Кадзуо Исигуро после объявления о присуждении премии. 5 октября 2017
© AP Photo / Alastair Grant
"Художник зыбкого мира": как читать нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро
"На самом деле, это важный вклад, это оценка формирования решений о покупке без учета ценового фактора", — считает Шейблекер.

"Для экономистов-теоретиков имя… Талера говорит очень много. Прежде всего, потому, что он считается одним из основоположников так называемой "поведенческой экономической теории". Он также внес значительный вклад в теорию принятия решений. Я думаю, что Талер достоин Нобелевской премии только за то, что он стал, наверное, первым экономистом-теоретиком, поставившим под сомнение рациональность выбора экономических субъектов… Лично я рада, что "Нобелевку" получил именно он", — резюмировала Мильчакова.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена