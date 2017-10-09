Имя нобелевского лауреата по экономике стало сюрпризом, заявляют эксперты

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии по экономике американцу Ричарду Талеру стало неожиданностью, хотя и вполне оправданной в контексте развития современной экономической науки, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Королевская шведская академия наук ранее в понедельник назвала имя нобелевского лауреата в области экономики. Премия присуждена Талеру за исследования в области поведенческой экономики.

Сумма премии по экономике, как и других Нобелевских, в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (1 миллион долларов). Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

Талер родился в США в 1945 году, работает в Чикагском университете. Он разработал анализ принятия экономических решений, исходя из психологически обоснованных предположений. Изучая последствия ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостаточного самоконтроля, он показал, как эти качества человека влияют на индивидуальные решения, а также продемонстрировал, что их возможно предсказать.

Талер является одним из основателей быстро развивающихся современных научных направлений — поведенческой экономики и поведенческих финансов.

Оправданный сюрприз

"Это решение (о премии Талеру — ред.) было неожиданным, поскольку в последние годы приз доставался микроэкономистам", — прокомментировал заместитель директора Австрийского института экономических исследований WIFO Маркус Шейблекер (Marcus Scheiblecker).

"Наверное, присуждение именно Талеру этой награды не было ожидаемым, имена будущих нобелевских лауреатов всегда держатся в секрете. Но были почти очевидны два факта: 1) что "Нобелевку" дадут именно американцу, 2) что будущий лауреат будет старше 70 лет", — отметила заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

По ее словам, работы Талера имеют практическое значение, поскольку "он пытался исследовать реальный мир вместо схематичного, который известен по учебникам микроэкономики". "Но с точки зрения практикующего экономиста, бизнесмена или биржевого трейдера, его работы, как и труды подавляющего большинства нобелевских лауреатов по экономике, совершенно бесполезны, так как Талер не дает практических рекомендаций, какие сегодня купить акции или стоит ли держать сбережения в евро", — считает аналитик.

"Тем авторам научных трудов по экономике, которые читают трейдеры и особенно аналитики фондового и валютного рынков, Нобелевскую премию не дают. Или пока не успели оценить? Вопрос риторический", — отметила Мильчакова.

"Развитие экономической науки идет как раз в поведенческом направлении, и это больше становится психологией поведения масс. На стыке с социологией", — прокомментировал, в свою очередь, аналитик БКС Кирилл Чуйко.

"На самом деле, это важный вклад, это оценка формирования решений о покупке без учета ценового фактора", — считает Шейблекер.

"Для экономистов-теоретиков имя… Талера говорит очень много. Прежде всего, потому, что он считается одним из основоположников так называемой "поведенческой экономической теории". Он также внес значительный вклад в теорию принятия решений. Я думаю, что Талер достоин Нобелевской премии только за то, что он стал, наверное, первым экономистом-теоретиком, поставившим под сомнение рациональность выбора экономических субъектов… Лично я рада, что "Нобелевку" получил именно он", — резюмировала Мильчакова.