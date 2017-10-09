Премьер Индии поблагодарил Россию за поддержку энергосектора и инвестиции

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт — РИА Новости, Инсаф Басиров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник провел встречу с представителями крупнейших нефтегазовых компаний мира, на которой выразил признательность России за инвестиции и поддержку энергетического сектора страны, заявил РИА Новости министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан.

"Премьер-министр очень признателен за инвестиции Роснефти в Индии. Он выразил благодарность президенту (РФ Владимиру) Путину через (главного исполнительного директора "Роснефти") Игоря Сечина. Благодаря четкому лидерству обоих политиков, экономическое сотрудничество между Индией и Россией растет", — заявил Прадхан после выступления в Индийском энергетическом форуме, организованном в рамках конференции CERAWeek.

На встрече с Моди присутствовали более 30 участников, в том числе главы и высокопоставленные представители BP, Saudi Aramco, Exxon Mobil, Dutch Shell и другие.

"Сейчас Индия становится крупным энергетическим рынком. Глядя на рост индийского энергетического рынка, все крупные игроки идут в Индию", — заявил Прадхан.

По его словам, проведение мероприятия CERAWeek в Индии, за пределами США, подчеркивает этот факт.

В августе "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. В сентябре Сечин сообщал, что "Роснефть" рассматривает расширение нефтеперерабатывающего завода Essar в индийском Вадинаре, это может быть нефтехимическое производство.

Кроме того, в 2016 году был создан международный энергетический хаб на базе Ванкорского кластера с долей индийских государственных компаний 49,9%, а также международный консорциум на базе дочернего общества "Роснефти" "Таас-Юрях".