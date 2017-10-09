Правительство Испании "восстановит закон" если Каталония станет независимой

МАДРИД, 9 окт – РИА Новости. Правительство Испании предпримет действия по "восстановлению закона и демократии", если каталонский парламент объявит в одностороннем порядке независимость, пообещала вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария.

"Мы попытаемся нанести как можно меньший ущерб нашими решениями, но пусть ни у кого не будет сомнений: если объявят независимость, будут приняты решения для восстановления закона и демократии", — заявила заместитель председателя испанского правительства в интервью радиостанции Cadena Cope.

Отвечая на вопрос, применит ли правительство 155 статью конституции, которая позволяет приостановить автономный статус сообщества, Сантамария не исключила такой возможности, но оговорилась, что подобное решение надо попытаться согласовать с другими политическими партиями.

"Мы разговариваем со многими политическими группами, которые представляют большинство испанцев… Настал момент единства, диалога, чтобы двигаться вперед с теми партиями, с которыми мы едины в вопросе защиты суверенитета, свободы и равенства", — заявила Сантамария.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло". Не исключено, что на заседании 10 октября каталонский парламент — в соответствии с законом о референдуме, принятым 6 сентября, — провозгласит независимость Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Хотя официального пункта по этому поводу в повестке дня пока нет.