Мэй и Нетаньяху обсудили Иран

ЛОНДОН, 9 окт – РИА Новости. Премьер Великобритании Тереза Мэй и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник по телефону обсудили иранскую тематику, сообщил представитель офиса премьер-министра.

"Они обсудили Иран, премьер-министр указала важность сделки по ядерному вопросу, которая ограничила возможности иранцев разрабатывать ядерное оружие, чем они занимаются более десяти лет", — говорится в заявлении представителя премьера, поступившем в РИА Новости. По словам Мэй, Великобритания остается приверженной сделке и верит в важность достигнутой договоренности для региональной безопасности.

Также стороны обсудили двухстороннее сотрудничество и его укрепление, в особенности, в сфере борьбы с терроризмом. Стороны планируют активно работать и дальше в торговой сфере.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что подумывает о выходе из сделки, при этом все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.