МККК сократит свое присутствие в Афганистане после атак на сотрудников

ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного Креста сокращает свое присутствие в Афганистане после серии нападений на своих сотрудников, говорится в заявлении МККК, распространенном в понедельник.

"После интенсивных дискуссий вместе со штаб-квартирой в Женеве МККК принял решение о том, что нет иного выхода, кроме как сильно сократить свое присутствие и работу в Афганистане, в частности, на севере страны", — говорится в заявлении.

Ранее о планах значительно сократить присутствие в Афганистане сообщил телеканал 1TV News со ссылкой на представителя делегации МККК в стране Монику Занарелли.

В МККК напомнили, что с декабря 2016 года в Афганистане произошло три нападения на сотрудников комитета. В декабре 2016 в Кундузе были похищены три сотрудника МККК, которых отпустили спустя месяц, в начале 2017 года в провинции Жавжан шесть работников комитета были застрелены, еще двое похищены. А в сентябре в реабилитационном центре в Мазари-Щарифе была застрелена физиотерапевт.

"Офисы МККК в Маймане и Кундузе будут закрыты, серьезно сократится количество сотрудников подразделения в Мазари-Шарифе. Реабилитационный центр в Мазари-Шарифе продолжит работу, однако МККК проводит оценку возможности передачи его управления в руки партнерских организации или властей Афганистана. Также проводится оценка деятельности МККК в других районах Афганистана", — говорится в заявлении.