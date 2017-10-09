Литовский суд освободил россиянина Перегуду, задержанного на границе

ВИЛЬНЮС, 9 окт — РИА Новости. Участковый суд Шакяйского района Литвы освободил в зале суда гражданина России Руслана Перегуду, обвиняемого в незаконном переходе через границу, сообщила в понедельник РИА Новости секретарь суда Аудроне Матусене.

Литовские пограничники 9 сентября задержали мужчину в камуфляжной одежде без документов. Позже выяснилось, что он является гражданином России. На следующий день литовский суд разрешил заключить задержанного под стражу сроком на один месяц. По данным МВД Литвы, мужчина сообщил органам правопорядка, что заблудился, в его крови обнаружено 1,8 промилле алкоголя. Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас заявил, что "задержанный переплыл реку Шешупе и оказался на территории Литвы". В посольстве России РИА Новости сообщили, что задержанным является 21-летний Руслан Перегуда.

Как отметила в понедельник Аудроне Матусене, обвиняемый гражданин РФ Руслан Перегуда 30 суток провел под стражей, данный срок входит в состав наказания, поэтому считается, что он отбыл наказание.

"Задержанному пограничнику из РФ было назначено 30 суток ареста, которые он исполнил, ожидая решения суда. Время, проведенное в следственном изоляторе, включено в срок исполнения наказание. Поэтому задержанный был освобожден в зале суда", — сказала РИА Новости Матусене.

По ее словам, суд обязал также службу по защите госграницы "организовать отъезд иностранца из Литовской республики, паспорт гражданину РФ был возвращен".

Досудебное расследование, по утверждению прокуратуры, было проведено в кратчайшие сроки, в течение 12 дней. Прокурор просил суд присудить обвиняемому 60 суток ареста. Посольство России в Литве держало данное дело на контроле.