ЕС не должен создавать структуры, дублирующие НАТО, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Евросоюз не должен создавать командные структуры, которые дублировали бы НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Нам нужно избегать дублирования между НАТО и ЕС. Нужно, чтобы ЕС не создавали командные структуры, пересекающиеся с натовскими командными структурами. Необходимо, чтобы действия ЕС были дополнением к действиям НАТО", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Румынии, которая транслировалась на интернет-сайте НАТО.

По его словам, "пока действия ЕС дополняют, а не соревнуются с НАТО, мы (НАТО – ред.) приветствуем укрепление европейской обороны".

ЕС за последние несколько месяцев принял ряд решений по укреплению обороны объединения. В частности, к концу 2017 года планируется приступить к постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO) в области обороны и безопасности, что позволит странам-членам объединить усилия в работе над разными оборонными проектами. Эти проекты смогут получить финансирование из создаваемого Евросоюзом Европейского оборонного фонда.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал партнеров переосмыслить нынешнее положение дел, внедряя "общую стратегическую культуру". Одним из ключевых предложений в этой сфере стало создание к 2020 году общих европейских сил быстрого реагирования. По словам Макрона, Европе необходим единый оборонный бюджет и общая военная доктрина.