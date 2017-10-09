ВВС НАТО один раз за неделю сопроводили самолеты из России, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 9 окт — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз за неделю поднялись в международное воздушное пространство над Балтикой с целью сопровождения российских самолетов, заявили в понедельник в пресс-службе министерства обороны Литвы.

"С 2 по 8 октября истребители ВВС НАТО один раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как утверждают в министерстве, 2 октября истребители ВВС НАТО сопроводили самолеты Ил-20 и Ил-76, которые совершали полет из материковой части России в Калининградскую область. "Экипажи самолетов выполняли полеты согласно предоставленных заранее планов, радиосвязь с региональным центром управления полетами поддерживалась, самолеты летели с отключенными радиолокационными автоответчиками", — заявили в ведомстве.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с 1 сентября выполняют истребители ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.