Бюро ПАСЕ рекомендует обсудить на осенней сессии ситуацию в Каталонии

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне

СТРАСБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Уставной орган ПАСЕ — Бюро рекомендовало включить в повестку дня осенней сессии Ассамблеи обсуждение последних событий в Каталонии, сообщил РИА Новости источник в аппарате Ассамблеи.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник.

"Каталония и ситуация вокруг нее могут быть включены в повестку дня", — рассказал РИА Новости источник.

Другой собеседник агентства добавил, что обсуждение может пройти в режиме текущих дебатов — то есть, без принятия резолюции.

Окончательно повестку дня работы сессии ПАСЕ утвердит на открытии.

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. По данным местных властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".