Бюро ПАСЕ рекомендует обсудить на осенней сессии ситуацию в Каталонии

СТРАСБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Уставной орган ПАСЕ — Бюро рекомендовало включить в повестку дня осенней сессии Ассамблеи обсуждение последних событий в Каталонии, сообщил РИА Новости источник в аппарате Ассамблеи.
"Каталония и ситуация вокруг нее могут быть включены в повестку дня", — рассказал РИА Новости источник.
Другой собеседник агентства добавил, что обсуждение может пройти в режиме текущих дебатов — то есть, без принятия резолюции.
Окончательно повестку дня работы сессии ПАСЕ утвердит на открытии.
Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, "пока те не вернутся в законное русло".