Киев готов обсуждать задержание украинских пограничников в Брянске

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Встреча между представителями погранслужб Украины и России относительно ситуации с задержанием украинских пограничников состоится в Брянске, где произошел инцидент, заявил в понедельник пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Встреча будет проведена на том участке, где это произошло. Там будут только представители Госпогранслужбы Украины и представители погранслужбы ФСБ России. Будем обсуждать, каким образом наши пограничники попали в руки российских пограничников. Нам интересна позиция России относительно того, каким они видят будущее этой ситуации и как они будут ее решать", — приводит слова Слободяна сайт телеканала "112 Украина".
По его словам, украинская сторона прорабатывает основные версии случившегося. Он также заявил, что погранслужбе Украины неизвестно, где находятся задержанные на данный момент.