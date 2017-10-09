Киев готов обсуждать задержание украинских пограничников в Брянске

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Встреча между представителями погранслужб Украины и России относительно ситуации с задержанием украинских пограничников состоится в Брянске, где произошел инцидент, заявил в понедельник пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Ранее погранслужба Украины сообщила, что двое пограничников пропали в Сумской области во время мониторинга границы с РФ. Пограничное управление ФСБ по Брянской области в свою очередь сообщило, что 3 октября в области были задержаны два нарушителя госграницы, представившиеся военными Сумского погранотряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. Слободян ранее заявил, что Россия согласилась на проведение в понедельник 9 октября встречи, чтобы обсудить ситуацию с задержанием украинских пограничников.

"Встреча будет проведена на том участке, где это произошло. Там будут только представители Госпогранслужбы Украины и представители погранслужбы ФСБ России. Будем обсуждать, каким образом наши пограничники попали в руки российских пограничников. Нам интересна позиция России относительно того, каким они видят будущее этой ситуации и как они будут ее решать", — приводит слова Слободяна сайт телеканала "112 Украина".

По его словам, украинская сторона прорабатывает основные версии случившегося. Он также заявил, что погранслужбе Украины неизвестно, где находятся задержанные на данный момент.