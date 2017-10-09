При пожаре в центре Еревана погиб человек

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в результате пожара в жилом доме в центре Еревана, передает в понедельник пресс-служба МЧС Армении.

По данным ведомства, в понедельник в 06.59 (05.59 мск) в службу "911" поступила информация, что в квартире на 3 этаже одного из домов на проспекте Баграмяна вспыхнул пожар. На место происшествия выехали четыре боевых расчета и группа реагирования на ЧС Национального центра управления в кризисных ситуациях. Пожар был локализован в 07.41 (06.41 мск) и потушен в 07.50 (06.50 мск).

Ведомство сообщает, что в квартире, где произошел пожар, погиб один человек 1940 года рождения. Еще один человек пострадал в результате задымления. "Работники скорой помощи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении.