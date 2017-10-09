Миронов прокомментировал украинский законопроект о реинтеграции

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что новый законопроект Украины о реинтеграции Донбасса – просто прикрытие агрессивных планов Киева против ДНР и ЛНР, и в этом его главная опасность, сообщает пресс-служба партии.

Ранее парламент Украины одобрил в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ, в частности, дает президенту право использовать Вооруженные силы Украины в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как киевские власти называют военную операцию "антитеррористической". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Теперь вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

"Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает законопроект о реинтеграции Донбасса декларативным документом, прикрывающим агрессивные планы украинских властей в отношении Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении.

Миронов считает, что ДНР и ЛНР никогда не поступятся своей независимостью, и их не обманут никакие декларации киевских властей "о мирном урегулировании".

"Люди в Донбассе прекрасно знают: слова Порошенко о мире всегда оборачиваются снарядами и пулями по мирным городам и поселкам Донбасса. Новый закон о "реинтеграции" – это просто прикрытие агрессивных планов Киева, и в этом его главная опасность", — цитирует Миронова пресс-служба.