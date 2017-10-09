Миронов прокомментировал украинский законопроект о реинтеграции

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что новый законопроект Украины о реинтеграции Донбасса – просто прикрытие агрессивных планов Киева против ДНР и ЛНР, и в этом его главная опасность, сообщает пресс-служба партии.
"Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает законопроект о реинтеграции Донбасса декларативным документом, прикрывающим агрессивные планы украинских властей в отношении Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении.
Миронов считает, что ДНР и ЛНР никогда не поступятся своей независимостью, и их не обманут никакие декларации киевских властей "о мирном урегулировании".
"Люди в Донбассе прекрасно знают: слова Порошенко о мире всегда оборачиваются снарядами и пулями по мирным городам и поселкам Донбасса. Новый закон о "реинтеграции" – это просто прикрытие агрессивных планов Киева, и в этом его главная опасность", — цитирует Миронова пресс-служба.