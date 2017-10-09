Зятя бывшего премьера Пакистана арестовали по делу о коррупции

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 окт — РИА Новости. Сотрудники Национального бюро учета и контроля Пакистана (NAB) в понедельник арестовали зятя бывшего премьер-министра Наваза Шарифа Мухаммада Сафдара в рамках антикоррупционного дела, передает телеканал Geo TV.

Мухаммад Сафдар в понедельник вернулся в Исламабад вместе с супругой Мариям Наваз из Лондона. Он был задержан в аэропорту группой из шести сотрудников NAB, которые должны доставить его в суд. Ранее суд выдал ордер на арест Сафдар за неявку на слушания по делу о коррупции.

Судебное расследование против Сафдара ведется с сентября в рамках четырех отдельных разбирательств, инициированных против экс-премьера, его семьи и приближенных. Уголовные дела в отношении семьи политика были начаты по решению комиссии Верховного суда, которая ранее отстранила Шарифа от власти по итогам предварительного расследования.

Как сообщает Geo TV, Мариям при этом беспрепятственно покинула здание аэропорта, у которого ее встречали сторонники партии Пакистанская мусульманская лига (Н). После этого она направилась в суд, заседание которого продолжается до настоящего момента.

Сам экс-премьер в конце сентября уже предстал перед судом, однако в настоящий момент процессуальные действия против него приостановлены, так как он был вынужден отправиться в Лондон, где его супруга проходит лечение от лимфомы. В настоящее время суду предстоит решить вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие Наваза Шарифа, учитывая, что Верховный суд постановил закончить процессы по четырем делам в течение полугода.

В документах, поданных NAB в суд при инициировании разбирательств против Шарифа и его семьи, речь идет о лондонской недвижимости, бизнесе в Саудовской Аравии и десятке других компаний, подконтрольных семье. В отношении министра финансов дело будет вестись по подозрению во владении активами, превосходящими известные источники доходов.