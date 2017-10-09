Гутерреш планирует посетить Японию на фоне ситуации с КНДР

ТОКИО, 9 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует посетить к концу года Японию для встречи с премьер-министром страны Синдзо Абэ, чтобы обсудить, в частности, ситуацию вокруг ядерной программы КНДР, о чем он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству Киодо.

"Япония очень важный партнер ООН, и я с нетерпением жду этого визита, чтобы обо всем поговорить", — приводит агентство слова Гутерреша.

По данным Киото, генсек ООН намерен подчеркнуть необходимость политического решения северокорейской ядерной проблемы.

С тех пор, как Гутерреш получил пост генсека ООН, это будет его первый визит в Японию. По срокам он ожидается в декабре во время проведения японским правительством международной встречи по вопросам здравоохранения.

В сентябре Абэ встречался с Гутеррешем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где и пригласил генерального секретаря посетить Японию.

Ситуация вокруг ядерной программы КНДР обострилась во время угроз президента США Дональда Трампа с трибуны ООН в адрес Пхеньяна. В ответ глава северокорейского МИД Ли Ён Хо заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может пойти на беспрецедентные меры, в том числе испытание в Тихом океане термоядерного боезаряда.