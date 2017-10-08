Погибший при крушении вертолета в Латвии был гражданином Польши

ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Погибший и один из трех пострадавших при крушении вертолета в Латвии были гражданами Польши, сообщил МИД Польши в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, вертолет потерпел крушение во время ралли "Лиепая" в Грамздской волости Приекульского края. В результате авиапроисшествия пилот погиб, трое пассажиров пострадали.

"В соответствии с информацией полиции, из четырех человек на борту двое были гражданами Польши", — говорится в сообщении.

"Один гражданин Польши погиб на месте, второй тяжело ранен", — уточнили в МИД.

По данным директора Агентства гражданской авиации Латвии Мариса Городцова, потерпевший аварию вертолет — четырехместный Robinson R44 2006 года постройки, зарегистрирован в Латвии 7 февраля 2014 года под национальным регистрационным знаком YL-HBH.