Греки положительно относятся к России и Путину, выяснили социологи

АФИНЫ, 8 окт — РИА Новости. Греческое общество особенно позитивно относится к России и президенту Владимиру Путину, которому доверяют больше, чем другим мировым лидерам, но все же предпочитает Европу, говорится в исследовании общественного мнения, проведенного группой социологов Университета Македонии для газеты "Катимерини".

Согласно этим данным, 57,3% греков придерживаются позитивного отношения к России. Еще более позитивными являются взгляды на президента России Владимира Путина — положительное мнение о нем у 67% респондентов.

Как пишет "Катимерини", Путин значительно опережает канцлера Германии Ангелу Меркель, к которой положительно относятся 40,5% респондентов, и американского президента Дональда Трампа с 16,5% голосов.

Что касается отрицательного мнения, то в отношении Путина его имеют 25% опрощенных, у Меркель — 56% отрицательных голосов респондентов, и у Трампа — 73% отрицательных голосов.

На вопрос "кому из мировых лидеров вы доверяете больше" на долю Путина пришлось 41,5% ответов, Меркель — 27,5%, а на Трампа только 5%.

В том, что российский президент поддерживает интересы Греции, уверены 43,5% респондентов по сравнению с 29,5% у канцлера Германии и 20% у президента США.

Однако греческое общество, похоже, очень осторожно относится к некоторым вопросам, пишет издание.

Большинство респондентов (59,5%) полагают, что демократия не работает эффективно в России и что в России нет уважения к правам человека (51,5%). При этом лидирует в этих вопросах Евросоюз, а не США.

При выборе страны для обучения 68% греков выбрали бы страну ЕС и 23,5% США, тогда как для работы 65% избрали бы ЕС и 21% — США. На долю России приходилось 3,5% и 4% соответственно.

Среди опрошенных 47,5% полагают, что Греция должна укреплять связи с ЕС, 24,5% — с Россией, 9% — с США и 7,5% — со странами НАТО.

Как отмечает издание, на основании опроса нельзя однозначно ответить на вопрос, кем являются греки — русофилами или проевропейской нацией.

"Сердцем в России, умом в Европе", — назвала статью газета.

"Филоевропеизм, несмотря на рост евроскептицизм в последние годы, продолжает оставаться главным движением в греческом общественном мнении. Исследование показывает также, что стабильным в греческом общественном мнении остается антиамериканизм, который усиливается из-за отрицательного образа американского президента Трампа", — заключает издание.

Опрос проводился 15-17 сентября по телефону. Опрошены 1023 человека в возрасте от 17 лет во всей стране. Погрешность составляет 3,1%.