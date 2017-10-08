СМИ: во Флориде прекратил работу дом престарелых, где погибли 12 человек

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дом престарелых в американском городе Голливуд-Хилс, где в сентябре погибли 12 человек, прекратил свою работу, сообщает телеканал CNN.

Согласно попавшему в распоряжение телеканала тексту документа, направленного 27 сентября администрацией дома престарелых властям штата, заведение закрылось на неделю раньше запланированного срока, все 245 сотрудников были уволены.

Ранее сообщалось, что в обесточенном из-за урагана "Ирма" доме престарелых во Флориде погибли 12 человек, 120 человек были эвакуированы. В середине сентября губернатор штата Флорида Рик Скотт заявил о прекращении работы дома престарелых в городе Голливуд-Хилс. В заявлении губернатора отмечалось, что от администрации учреждения не поступало никакой информации о возможной угрозе жизни или безопасности пациентов. Администрация дома престарелых несла ответственность за безопасность своих пациентов и "не смогла выполнить эту задачу".

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" стали более 20 человек.