Три американских истребителя F-16 совершили вынужденную посадку в Японии

ТОКИО, 7 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Три американских истребителя F-16, приписанных к базе Мисава в префектуре Аомори, совершили вынужденную посадку на базе Комацу в префектуре Исикава, сообщила телекомпания NHK.

Причиной вынужденной посадки стали, предположительно, проблемы в двигателе у одного из самолетов. О причинах посадки двух остальных истребителей не сообщается. Никто не пострадал.

Самолеты вылетели из Нагасаки и направлялись на базу Мисава. Следствием этого происшествия стала 5-минутная задержка гражданского самолета, который должен был вылететь из Окинавы в Комацу.