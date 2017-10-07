Неизвестные сообщили о минировании филармонии в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Неизвестный в Луганске сообщил в полицию о минировании здания Луганской академической филармонии, где в субботу проходили торжественные мероприятия, посвященные третьей годовщине образования Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили журналистам в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

На мероприятии в филармонии присутствовал в том числе глава республики Игорь Плотницкий.

"7 октября 2017 года в 12.55 в полицию поступил анонимный телефонный звонок с сообщением о том, что в здании республиканской филармонии заложена бомба", — сообщили в ЦВО.

По данным МВД ЛНР, место происшествия немедленно было оцеплено силами патрульной полиции, из здания были эвакуированы работники и посетители филармонии.

"Полицейские взрывотехники и кинологи тщательно проверили как само строение, так и прилегающую территорию. Взрывных устройств не обнаружено", — заявили в полиции.

Представитель ЦВО уточнил, что в момент звонка злоумышленника основные праздничные мероприятия подошли к концу. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Полиция ЛНР устанавливает личность и ведет поиски звонившего преступника.