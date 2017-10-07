В ДНР назвали условия для обмена пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика приступит к процессу обмена пленными, как только Киев включит в списки 58 сторонников ДНР, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, украинские власти отказываются включать в списки 11 человек, которых обвиняют в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, связанным с конфликтом в Донбассе, и 47 человек, которые, как считают в Киеве, не имеют отношения к конфликта. Омбудсмен также выразила сомнение в отношении выдвинутых обвинений.

"Мы, со своей стороны, настаиваем на включении указанных лиц в списки. Я в который раз призвала не подвергать категоризации удерживаемых лиц на территории государства Украины. Как только представители официального Киева включат в списки вышеупомянутых лиц, наша сторона сразу же приступит к их обмену в соответствии с минскими договоренностями", — сказала она.

Морозова добавила, что есть проблемы с возвратом документов ранее освобожденных сторонников ДНР. Cамопровозглашенная республика предложила привлечь к ее решению официальных представителей ООН. По словам Морозовой, украинская сторона дала на это согласие на переговорах в Минске.

Морозова добавила, что ждет ответных шагов от представителей Украины в Минске. "Надеемся на конструктивный диалог на следующей встрече, чтобы долгожданный обмен состоялся в ближайшее время", — сказала она.