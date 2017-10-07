В ЛНР рассказали, когда начнется новое разведение сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Очередная попытка разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе может быть предпринята 9 октября, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня ровно семь дней с момента, когда на данном участке был зафиксирован последний обстрел. Это означает, что предполагаемой датой отвода может стать 9 октября, а как мы знаем, украинская сторона использует любые предлоги, чтобы этого не делать", — сказал Марочко.