В ЛНР рассказали, когда начнется новое разведение сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 7 окт — РИА Новости. Очередная попытка разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе может быть предпринята 9 октября, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

"Сегодня ровно семь дней с момента, когда на данном участке был зафиксирован последний обстрел. Это означает, что предполагаемой датой отвода может стать 9 октября, а как мы знаем, украинская сторона использует любые предлоги, чтобы этого не делать", — сказал Марочко.