Роуссефф назвала президентство Трампа катастрофой для Латинской Америки

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа — это катастрофа для Латинской Америки, считает экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф. Об этом она сказала в эфире программы "Субботний вечер" на телеканале "Россия 1".

"Я считаю, что с точки зрения Латинской Америки Трамп — это катастрофа. Так, мы видели на днях, с каким выражением радости он говорил о решении венесуэльской проблемы путем военной силы и вторжения. Это было бы одним из самых больших шагов назад. Хочу обратить внимание на то, что и Бразилия, и Венесуэла, и Аргентина, и Уругвай — все страны этого континента — живут в мире уже более 140 лет. И невозможно, чтобы эта ситуация изменилась к худшему и внутренние проблемы Венесуэлы решались путем военного вмешательства", — сказала экс-президент Бразилии.

"Всем известно, к каким тяжелым последствиям привело использование военной силы со стороны США в Ираке и Афганистане, поэтому я считаю политику Трампа в Латинской Америке абсурдной. Не говоря уже о том, что он предлагает в отношении Кубы — это шаг назад", — отметила Роуссефф.

В августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране. Он выразил надежду, что государства Евросоюза последуют примеру Вашингтона и тоже введут санкции против Каракаса.

Ранее Трамп подписал документ о новой стратегии в отношении Кубы. Он заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.