Роуссефф назвала президентство Трампа катастрофой для Латинской Америки

ВЛАДИВОСТОК, 7 окт — РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа — это катастрофа для Латинской Америки, считает экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф. Об этом она сказала в эфире программы "Субботний вечер" на телеканале "Россия 1".
"Всем известно, к каким тяжелым последствиям привело использование военной силы со стороны США в Ираке и Афганистане, поэтому я считаю политику Трампа в Латинской Америке абсурдной. Не говоря уже о том, что он предлагает в отношении Кубы — это шаг назад", — отметила Роуссефф.
Ранее Трамп подписал документ о новой стратегии в отношении Кубы. Он заявил, что отменяет политику своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Трамп заверил, что США не снимут санкции с Кубы, пока она не освободит политических заключенных и не легализует политические партии, а также не проведет свободные выборы под международным наблюдением.