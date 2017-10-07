В ОБСЕ вновь призывали Россию наказать заказчиков убийства Политковской

ВЕНА, 7 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в одиннадцатую годовщину убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской призвал привлечь к ответственности заказчиков преступления.

Известную журналистскими расследованиями Политковскую, которая в 2003 году получила Премию ОБСЕ за журналистику и демократию за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли. Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения. Гайтукаев умер в колонии в июне 2017 года.

"Большинство убийств журналистов в России остаются нераскрытыми, что представляет собой серьезную угрозу свободе СМИ. Я признаю прогресс, достигнутый в деле убийства Политковской, но еще многое предстоит сделать", — заявил Дезир, призвав РФ приложить больше усилий, чтобы положить конец безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов.

"Неприемлемо, что вдохновители ее убийства и убийства других журналистов остаются на свободе. Этот порочный круг безнаказанности продолжает влиять на положение свободы СМИ в России", — добавил он.