Глава Азербайджана принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (490)

БАКУ, 7 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в субботу в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занятой карабахским урегулированием, сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.

"Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти, Игоря Попова, Эндрю Шофера и специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшика", — сообщает пресс-служба.

О деталях встречи, в которой принял участие и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, будет сообщено позже.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.