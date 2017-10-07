Почти 70 населенных пунктов во Львовской области остаются без света

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Почти 70 населенных пунктов во Львовской области Украины остаются без электроснабжения из-за непогоды, сообщила во вторник госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее ведомство сообщало, что около 200 населенных пунктов остались без электроэнергии на Украине в ночь на пятницу из-за непогоды.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 7 октября остаются обесточенными 68 населенных пунктов во Львовской области, которые были обесточены с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий", — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады областных энергокомпаний.