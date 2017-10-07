В Госдепе рассказали о влиянии поездок на Кубу на самочувствие американцев

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Госдепартамент США сообщил о "небольшом количестве" простых американцев, которые пожаловались на симптомы, схожие с теми, что и американские дипломаты, которые, как считают в Вашингтоне, подверглись акустической атаке.

"Небольшое число граждан США, недавно побывавших на Кубе, сообщили нам, что испытывали симптомы, схожие с теми, что были перечислены в предупреждении (рекомендовавшем отказаться от поездок на Кубу) от 29 сентября", — говорится в заявлении представителя ведомства, поступившем в РИА Новости.

"Мы не можем проверить эти сообщения и продолжаем призывать американцев ознакомиться с предупреждением перед поездкой на Кубу", — говорится в сообщении.

Ранее глава госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что США решили вывезти часть персонала посольства в Гаване, пока кубинские власти не обеспечат безопасность американской дипмиссии. Как отметил Тиллерсон, 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные "недомогания неизвестного происхождения": боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, трудности со сном. Позднее госдепартамент уточнил эту цифру — всего 22 дипломата испытывали эти симптомы.

В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.