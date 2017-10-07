Трамп и Макрон обменялись соболезнованиями после событий в США и Франции

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Лидеры США Дональд Трамп и Франции Эмануэль Макрон обменялись соболезнованиям в связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе и Марселе.

Как сообщил Белый дом по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора двух лидеров, стороны обменялись соболезнованиями в связи с имевшими место событиями.

"Президент Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, которые принял президент Трамп, отметивший благодарность работавшим на месте полицейским и спасателям. Президент Трамп выразил свои соболезнования в связи с ножевой атакой в Марселе 2 октября", — сообщила пресс-служба Белого дома.

В ночь на понедельник местный житель Стивен Пэддок убил в Лас-Вегасе 58 человек, ранил более 500 и застрелился сам. Пэддок стрелял из автоматических винтовок с 32-го этажа гостиницы по 20-тысячной толпе, собравшейся на концерт кантри-музыки. В номере после инцидента нашли 23 ствола, а общее количество единиц огнестрельного оружия, которое конфисковали в номере и доме подозреваемого, достигло 47. Этот инцидент стал крупнейшим в истории США случаем массового убийства с применением огнестрельного оружия.

В воскресенье 2 октября мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две молодые женщины, получившие множество ударов ножом. По данным МВД Франции, напавший на прохожих на марсельском вокзале опознан, им был гражданин Туниса по фамилии Анаши.