ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Лидеры США Дональд Трамп и Франции Эмануэль Макрон обменялись соболезнованиям в связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе и Марселе.
"Президент Макрон выразил соболезнования в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, которые принял президент Трамп, отметивший благодарность работавшим на месте полицейским и спасателям. Президент Трамп выразил свои соболезнования в связи с ножевой атакой в Марселе 2 октября", — сообщила пресс-служба Белого дома.
В воскресенье 2 октября мужчина с ножом напал на прохожих на вокзале в Марселе. Полиция ликвидировала злоумышленника, жертвами нападения стали две молодые женщины, получившие множество ударов ножом. По данным МВД Франции, напавший на прохожих на марсельском вокзале опознан, им был гражданин Туниса по фамилии Анаши.