Трамп и Макрон обсудили совместные контртеррористические операции в Африке

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили совместные контртеррористические операции в Сахельском регионе Африки, сообщил Белый дом по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора президентов.

"Лидеры обсудили совместные контртеррористические операции в Сахельском районе Африки для победы над Аль-Каидой* и другими террористическими группировками", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-службы президента Трампа.

Стороны также подчеркнули свою приверженность денуклеаризации корейского полуострова, а также обсудили пути продолжения совместной работы для недопущения Ирана к обладанию ядерным оружием, сообщил Белый дом.

В конце июля Совет Безопасности ООН одобрил развертывание миссии африканских сил в Сахельском регионе. Речь идет об операции сил Буркина Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада в регионе. В апреле Совет по миру и безопасности Африканского союза авторизовал размещение сил пяти стран в регионе на год.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБООН по ситуации в Сахеле посоветовал не навязывать африканским странам решения региональных проблем извне.

* Запрещенная в России террористическая организация