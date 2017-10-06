Полиция до сих пор не имеет информации о мотивах преступника в Лас-Вегасе

ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Полиции до сих пор не известно о мотивах преступника, который вечером 1 сентября расстрелял толпу в Лас-Вегасе, заявил в пятницу заместитель шерифа полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхил.

"На сегодняшний день у нас нет достоверной информации по поводу мотивации (преступника)", — сказал Макмэхил на пресс-конференции, которую транслируют американские телеканалы.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.