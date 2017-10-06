В Брюсселе задержала марокканца, кричавшего в поезде "Аллах акбар"

БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Полиция Брюсселя задержала в поезде гражданина Марокко, который выкрикивал угрозы в адрес других пассажиров, ему предъявлены обвинения в терроризме, сообщил РИА Новости в пятницу представитель брюссельской прокуратуры.

Инцидент произошел в понедельник, но известно о нем стало лишь в пятницу.

"Это произошло на Южном вокзале в Брюсселе. Мужчина выкрикивал "Аллах акбар", у него при себе был нож. Он был задержан, помещен под арест, ему предъявлены обвинения в участии в деятельности террористической группы", — сказал представитель прокуратуры.

Он отметил, что мужчина кричал в вагоне поезда, но нож не доставал. "Пассажиры вызвали полицию, нож у него обнаружили при задержании", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обвиняемый уже привлекался к ответственности, в частности, за контрабанду наркотиков. "Но о его связях с терроризмом ничего не известно, расследование покажет, почему он так себя повел", — сказал собеседник агентства. Представитель прокуратуры отметил, что задержанный – проживающий в Брюсселе гражданин Марокко, ему 43 года.

В свою очередь, телерадиокомпания RTL сообщает, что мужчина угрожал пассажирам расправой.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.